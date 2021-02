Bahia chega a acordo e terá jogos do Baianão transmitidos na TVE

Depois de uma primeira negativa sobre o contrato de transmissão do Campeonato Baiano, o Bahia chegou a um acordo com a TVE e vai ter os seus jogos no estadual transmitidos pela emissora.

De acordo com Flávio Gonçalves, diretor geral da TVE, nos últimos dias o tricolor apresentou um novo projeto que foi aceito pela empresa. No acordo, as partidas do Esquadrão no Campeonato Baiano vão ser exibidas na TV aberta, redes sociais da TVE e no Sócio Digital, plataforma de streaming do clube. A partir de 2022, a transmissão na internet será exclusiva do Sócio Digital.

O streaming era o principal ponto de discordância do Bahia, já que o contrato anterior previa a transmissão dos jogos tanto na TV aberta como nas redes sociais da TVE. Na visão da diretoria tricolor, os canais do Facebook e YouTube seriam concorrentes do Sócio Digital.

"Depois de esperar tanto tempo pelo fim do contrato anterior, a gente não poderia fazer agora um acordo que novamente limitasse os projetos do Bahia para o streaming. Mas chegamos a um entendimento com a TVE e já neste ano teremos a transmissão também dentro do aplicativo Sócio Digital. Em 2022 vai ficar ainda melhor, pois o Socio Digital terá exclusividade dos jogos pela internet. Ficou bom para todos”, explicou o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani.

No acordo com a TVE, o Bahia vai receber uma cota anual de cerca de R$ 850 mil pela participação no torneio.

O primeiro jogo do tricolor no Campeonato Baiano será no domingo (21), quando recebe a Juazeirense, na Fonte Nova, às 16h. O Esquadrão será representando pelo time de transição.