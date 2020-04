Bahia chega aos 72 óbitos por covid-19, com 2.116 casos confirmados

A Bahia chegou ao número de 2.116 casos confirmados de covid-19. O dado foi anunciado em novo boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesab), divulgado no fim da tarde deste sábado (25). Ao todo, há 72 óbitos em decorrência da doença, causada pelo novo coronavírus.

Os diagnósticos ocorreram em 117 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (61,58%, com 1.303 pessoas). O levantamento também aponta que 454 pacientes recuperados. Entre os infectados no estado, 254 pacientes encontram-se internados, sendo 71 em UTI. Entre os dias 1º de março e 25 de abril, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 14.776 exames. No momento há 1.740 amostras em análise laboratorial.

As 72 mortes registradas na Bahia aconteceram nos municípios de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1), Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (4); Ipiaú (1); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Salvador (38); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (1).

O 71º óbito aconteceu na última quarta-feira (22) e era uma mulher de 45 anos, residente em Ilhéus, que tinha comorbidade HIV positivo. Segundo o boletim, ela descobriu recentemente e estava sem tratamento.

A 72ª vítima fatal foi de um homem de 61 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Ele faleceu neste sábado.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

13/4 Idosa de 82 anos (Gongogi)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

15/04 Homem de 81 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Mulher de 60 anos (Hospital público, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Idosa de 82 anos residente de Lauro de Freiras (Hospital particular de Salvador)

16/04 Homem de 28 anos (Hospital Couto Maia, Salvador)

16/4 Idoso de 73 anos (Hospital particular de Salvador)

16/4 Homem de 37 anos (Hospital filantropico em Itabuna)

16/4 Homem de 27 anos (Salvador)

17/4 Idoso de 63 anos (Hospital público, Ilhéus)

17/4 Idoso de 80 anos (Salvador)

17/4 Idosa de 87 anos (Hospital público em Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos natural de Feira (Hospital Couto Maia, Salvador)

18/4 Idosa de 79 anos (Hospital público, Salvador)

18/4 Homem de 26 anos (era de Ipiaú, estava internado em hospital público de Salvador)

18/4 Homem de 64 anos (UPA, Salvador)

18/4 Idosa de 94 anos (Hospital público em Salvador)

19/4 Idosa de 86 anos (Hospital público em Salvador)

19/4 Idosa de 72 anos (Hospital público em Itabuna)

20/4 Médico de 55 anos (Hospital da Costa do Cacau, Ilhéus)

20/4 Mulher de 54 anos (residente em Água Fria, faleceu em hospital público de Salvador)

20/4 Homem de 35 anos (Uruçuca)

21/4 Homem de 62 anos (residente em Capim Grande, faleceu em público de Salvador)

21/4 Idosa de 97 anos (Hospital de Salvador)

21/4 Idosa de 87 anos (Hospital público em Salvador)

21/4 Idoso de 70 anos (Hospital público em Salvador)

21/4 Mulher de 34 anos (Hospital público em Salvador)

22/4 Funcionário das Osid (Hospital Couto Maia, Salvador)

22/4 Mulher de 68 anos (Hospital privado, Salvador)

22/4 Idosa de 83 anos (Hospital público, Salvador)

22/4 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

22/4 Homem de 73 anos (Itapetinga)

22/4 Mulher de 45 anos (Ilhéus)

22/4 Mulher de 42 anos (Uruçuca)

23/4 Idosa de 63 anos (Hospital público, Salvador)

24/4 Mulher de 92 anos (Salvador)

24/4 Homem de 71 anos (Hospital privado, Salvador)

25/4 Homem de 61 anos (Salvador)