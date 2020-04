Bahia completa um mês sem jogar; veja desempenho Tricolor em 2020

A torcida do Bahia já está morrendo de saudade de ver o Tricolor em ação. Não é para menos. Nesta terça-feira (14), o Esquadrão completa um mês que entrou em campo pela última vez.

No dia 14 de abril, o Bahia venceu o América-RN, por 2x0, na Arena das Dunas, em Natal, em jogo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Élber e Juninho Capixaba marcaram os gols do triunfo.

Naquele momento, o jogo foi disputado com portões fechados como punição imposta ao América-RN, mas já se falava na possibilidade de não ter torcedores nas arquibancadas ou adiamento do duelo por conta da pandemia do novo coronavírus.

Não demorou muito e a medida se concretizou. Três dias depois da partida, em 17 de março, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano anunciaram a inturrupção dos torneios. Sem jogos, o Bahia também suspendeu as atividades um dia depois. Inicialmente a paralisação no Tricolor iria até o dia 30 de março, mas com o avanço da doença em todo o país, os jogadores receberam férias coletivas de 20 dias a partir de 1º de abril.

Para matar um pouco da saudade do torcedor, o CORREIO lembra como foi o desempenho do Bahia até a paralisação do futebol no Brasil.

Campeonato Baiano

Em 2020 o Bahia decidiu disputar o Baianão com o time de aspirantes, e fez bonito na primeira fase do estadual. Sob o comando de Dado Cavalcanti, o Esquadrão não perdeu um só jogo.

Em sete jogos, o time conquistou quatro triunfos e três empates. A campanha teve direito a vitória no clássico contra o Leão, no Barradão, com gol no último minuto de jogo.

Os 15 pontos conquistados deixaram o Bahia com a classificação bem encaminhada faltando dois jogos para o fim da primeira fase.

Com o time principal focado nas outras competições, o Bahia também não estava fazendo feio na Copa do Nordeste. Faltando apenas um jogo para o fim da primeira fase, o Tricolor já estava classificado para a fase quartas de final e disputava palmo a palmo a liderança do grupo A com o Fortaleza.

Os dois times terminaram a sétima rodada empatados com 14 pontos, mas os cearenses levam a vantagem no saldo de gols: 6x5. Em sete jogos, o Bahia venceu quatro, empatou duas e sofreu uma derrota, justamente no clássico com o Vitória, na Fonte Nova.

Copa do Brasil

Mas nem tudo foram flores para o Bahia nos três primeiros meses do ano. Apesar de tratar a Copa do Brasil como prioridade pela importância técnica e financeira, o Esquadrão fracassou no toneio. O time foi eliminado ainda na primeira fase ao ser derrotado por 1x0 pelo modesto River-PI, no estádio Albertão, em Teresina.

O gol que sacramentou a eliminação tricolor saiu aos 42 minutos do segundo tempo e desencadeou uma pequena crise no clube. Logo na sequência, o Bahia perdeu o clássico para o Vitória, pela Copa do Nordeste, colocando fim a uma invencibilidade de 12 jogos diante do rival.

Criticado nas duas partidas, o goleiro Douglas perdeu a condição de titular pela primeira vez desde que chegou ao clube e viu Anderson assumir o posto.

Copa Sul-Americana

A volta por cima do Bahia veio na Copa Sul-Americana, outro torneio muito almejado pelos tricolores. Dessa vez, o Esquadrão não deu chance para o azar e despachou o Nacional-PAR na primeira fase da competição.

No somatório das duas partidas, o Bahia conseguiu fazer 6x1 nos paraguaios (3x0 na Fonte Nova e 3x1 em Assunção, capital do Paraguai).

Classificado, o Bahia conhecerá o adversário na segunda através de sorteio que vai ser realizado pela Conmebol. Para isso, é necessário esperar o fim da fase de grupos da Copa Libertadores, que indicará outras oito equipes classificadas para a Sula.

No momento, todas as competições estão paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus e ainda não há uma definição sobre o retorno dos campeonatos estaduais e o início do Brasileirão.