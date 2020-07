Bahia confirma mais 3.552 infectados pela covid-19; já são quase 3 mil mortes

A Bahia registrou 3.552 novos casos de covornavírus nas últimas 24h, além de confirmais mais 45 mortes por causa da covid-19. As informações são do boletim da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), que é divulgado diariamente.

Agora, a Bahia já contabiliza 126.844 casos confirmados da doença, desde o início da pandemia. Desse total, 2.936 tiveram óbito confirmado, 11.704 estão ativos e 112.204 já são considerados curados.

Os casos confirmados ocorreram em 406 dos 417 municípios baianos. Salvador lidera o número de casos, com 47.343 infectados, o que corresponde a 38,18% do total. Já os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (3.249,70), Itajuípe (2.596,26), Dário Meira (2.212,89), Ipiaú (2.105,81) e Aurelino Leal (2.037,98).

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da Sesab, 75.428 pessoas aguardam para saber se estão com covid-19, enquanto 267.388 testaram negativo. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta terça-feira (21).

Na Bahia, 12.853 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19. Hoje, o estado possui taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto destinados a pacientes com covid-19 em 71%. São 1.053 unidades, com 750 pacientes internados. Já em relação aos pediátricos, dos 41, 21 estão ocupados (51%).

Já os leitos clínicos, que são as enfermarias, estão com 56% de ocupação para os adultos e 59% para as crianças. São 811 vagas ocupadas das 1.449 disponíveis e 59 ocupadas das 35, respectivamente.