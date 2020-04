Bahia confirma mais 7 mortes por coronavírus; total sobe para 83

Subiu para 83 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus na Bahia. O dado é da Secretaria de Saúde do estado (Sesab), divulgado em boletim no fim da tarde desta segunda-feira (27). No levantamento anterior, publicado pela manhã, eram 76 mortes por covid-19 - o que significa um aumento de sete vítimas fatais. Todas aconteceram em "um hospital filantrópico de Salvador", mas a Sesab não confirma se foi a mesma unidade de saúde.

Ao todo, são 2.365 casos confirmados da doença na Bahia. Destes, 253 pacientes estão internados, sendo 73 em UTI. Os diagnósticos estão espalhados por 123 municípios, com Salvador como o epicentro da pandemia no estado: 1.430 infectados registrados. Há ainda 501 pessoas recuperadas.

Os 83 óbitos foram contabilizados em Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1), Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (4); Ipiaú (1); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (48); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (1).

A 77ª morte foi de uma mulher de 60 anos, com histórico de diabetes e doença cardiovascular. Ela faleceu no sábado (25), porém, só nesta segunda, a vigilância epidemiológica estadual obteve acesso a Declaração de Óbito da paciente, que estava internada em um hospital filantrópico de Salvador.

O 78º óbito, registrado no último domingo (26), era uma mulher de 82 anos, residente em Salvador, que estava assintomática e possuía histórico de hipertensão, hipotireoidismo e doença de Alzheimer. Ela estava internada em um hospital filantrópico da capital baiana.

A 79ª vítima fatal era um homem de 70 anos, residente em Salvador, com histórico de diabetes e doença cardiovascular. Ele estava internado em um hospital filantrópico da capital baiana e morreu no domingo.

O 80º óbito, na sexta-feira (24), foi um homem de 25 anos, residente em Salvador, com histórico de Sarcoma Mielóide de Mediastino. Estava internado em um hospital filantrópico da capital baiana.

A 81ª morte, no sábado (25), era uma mulher de 88 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão e doença cardiovascular. Ela estava internada em um hospital filantrópico da capital baiana.

A 82ª vítima fatal era uma mulher de 62 anos, residente em Salvador, com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela estava internada em um hospital filantrópico da capital baiana e a morte aconteceu no domingo (26).

O 83º óbito, registrado na quinta-feira (23), era um homem de 39 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão, diabetes e epilepsia. Ele estava internado em um hospital filantrópico da capital baiana.