Bahia confirma mais um caso de sarampo, o 23º do estado

Foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta quinta-feira (24) mais um caso de sarampo no estado, o 23º do ano. A vítima, sobre a qual não há detalhes, é de Ituberá, cidade de 28 mil habitantes, na região do Baixo Sul.

Este é o segundo caso registrado em Ituberá. Os demais casos ocorreram nos municípios de Santo Amaro (12), Gandu (5), Jacobina (1), Palmeiras (1), Salvador (1) e Andorinha (1).

No estado, até a semana epidemiológica 42 (19/10/2019), foram notificados 584 casos suspeitos de sarampo, segundo dados da Sesab. Desse total, 310 foram descartados (53%) e 251 (43%) permanecem em investigação.

As faixas etárias de 05 a 9 anos de idade, 15 a 19 anos e 20 a 29 anos concentraram 52,1% dos casos confirmados de sarampo.

De acordo com a Sesab, a maior incidência foi na faixa etária de menos de 1 ano de idade (1,31 casos /100.000 habitantes) e a maior proporção de casos confirmados foi no sexo masculino, com 17 casos (74%).

Os casos de Ituberá e Gandu são de pessoas dessas cidades que estiveram em Santo Amaro, se contaminaram e transmitiram a doença ao retornar, segundo informações da Prefeitura de Santo Amaro.

Já os moradores da própria cidade que foram contaminadas pela doença, de acordo com o secretário de Saúde de Santo Amaro, Holmes Rocha Santos Filho, “fazem parte de um grupo de pessoas que não tinha registros de vacinação contra o sarampo”.

“Quando os primeiros casos surgiram, há uns três meses, tratamos logo de verificar a questão da vacinação e constatamos essa ausência. Desde então, estamos vacinando pessoas de todas as idades, em campanha permanente”, afirmou Filho.

De acordo com informações da Sesab, a população alvo a ser vacinada na Bahia é de 849.361 crianças de 1 ano a 1 ano 11 meses e 29 dias. Dessas, 679.488 já foram vacinadas, o que dá cobertura de 82%.

A Sesab diz que não tem informações sobre quantidade de crianças que receberam a vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) na Bahia, no sábado (19), quando houve em todo o país o Dia D de vacinação. O público alvo foram crianças com idade entre 6 meses a 5 anos.

Na Bahia, ainda de acordo com a Sesab, dos casos notificados, 5 foram importados, entre não residentes do estado, sendo 2 em Caetité, 1 em Souto Soares, 1 em Salvador e 1 em Porto Seguro – caso importado é quando a pessoa já chega doente ao estado.

Casos nacionais

No Brasil, que recebeu em 2016, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo, os casos voltaram a ser registrados novamente entre 2013 e 2015, após quase 20 anos.

Foram registrados surtos decorrentes de pacientes vindos de outros países, com 1.310 casos da doença. O maior número de casos foi registrado nos estados de Pernambuco e Ceará, de acordo com o Ministério da Saúde.

Nos surtos de sarampo ocorridos no Ceará e em Pernambuco, as ações de bloqueio realizadas pelo Ministério da Saúde - em conjunto com os estados e municípios - foram eficientes e resultaram na interrupção da transmissão da doença.

Mas em 2017, casos de sarampo em venezuelanos que adentraram o país pelo estado de Roraima foram confirmados, ocasionando um surto da doença no estado, com ampliação de casos da doença para Manaus.

O Ministério da Saúde informou que permanece monitorando a situação do sarampo em todo o país, especialmente em Roraima e no Amazonas, e as medidas de controle e prevenção já estão sendo realizadas.

As crianças são mais suscetíveis às complicações da doença, que podem evoluir para óbito. Nos últimos 90 dias, no Brasil, foram confirmados 13 mortes pela doença: sete (53,8%) em menores de cinco anos de idade, dois (15,4%) na faixa etária de 20 a 39 anos e quatro (30,8%) em adultos maiores de 40 anos.

Ainda de acordo com o último boletim epidemiológico de sarampo, do Ministério da Saúde, o Brasil registrou, nos últimos 90 dias, 6.192 casos confirmados de sarampo, o que corresponde a aumento de 15% em relação ao período de monitoramento anterior.

Vinte estados estão na lista de transmissão ativa da doença e 96% dos casos confirmados estão concentrados no estado de São Paulo, em 192 municípios.

O Ministério da Saúde informou que distribuirá este ano 60,2 milhões de doses da vacina tríplice viral, representando a maior oferta de vacinas contra o sarampo dos últimos 10 anos.