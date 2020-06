Bahia confirma quase 3 mil novos casos de covid-19 e 50 mortes nas últimas 24 horas

A Bahia registrou quase 3 mil infectados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Nesta quarta-feira (24), a Secretaria da Saúde (Sesab) confirmou mais 2.847 casos de covid-19, um crescimento de 5,8%. Com isso, o número de contaminados no estado subiu para 51.931.

Durante o mesmo período, foram notificadas 50 mortes por causa da doença, aumento de 3,4%. Assim, a Bahia agora soma 1.541 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Entre as 51.931 pessoas diagnosticadas, 27.521 já estão curadas, o que representa 53% do total de casos. Dessas, 2.266 foram consideradas recuperadas nas últimas 24h, acréscimo que representa 9%. Outros 22.869 pacientes (44%) ainda apresentam sintomas da covid-19.

Os diagnósticos foram dados em 363 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (50,14%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Ipiaú (1.312,32), Itajuípe (1.141,96), Gandu (1.111,01), Uruçuca (1.091,67) e São José da Vitória (1.025,28).

Na Bahia, 6.811 profissionais da saúde foram confirmados com a covid-19.

Em relação às 50 mortes registradas nas últimas 24 horas, 42 ocorreram em Salvador (84%). As cidades de Juazeiro (3), Igrapiúna (1), Valença (1), Caldeirão Grande (1) e Remanso (1) também tiveram óbitos por covid-19 notificados no período, além de Araripina, em Pernambuco - que entrou na contagem da Bahia pois a vítima fatal era residente em Juazeiro.

1492º óbito – mulher, 89 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença respiratória crônica, foi internada dia 15/04 e foi a óbito dia 06/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1493º óbito – mulher, 87 anos, residente em Igrapiúna, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 08/06, em unidade da rede pública, em Igrapiúna;

1494º óbito – homem, 55 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 03/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1495º óbito – mulher, 56 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internada dia 17/06 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1496º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 08/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1497º óbito – mulher, 71 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 06/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1498º óbito – mulher, 91 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 18/05 e foi a óbito dia 22/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1499º óbito – mulher, 68 anos, residente em Valença, portadora de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede filantrópica, em Valença;

1500º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 06/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1501º óbito – homem, 58 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 03/05 e foi a óbito dia 30/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1502º óbito – homem, 72 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular e doença renal crônica, foi internado dia 17/05 e foi a óbito dia 21/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1503º óbito – mulher, 54 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, foi internada dia 02/06 e foi a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1504º óbito – mulher, 77 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1505º óbito – homem, 85 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 13/06 e foi a óbito dia 16/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1506º óbito – homem, 68 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 28/05 e foi a óbito dia 04/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1507º óbito – mulher, 96 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença renal crônica, foi internada dia 06/06 e foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede privada;

1508º óbito – homem, 64 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 27/05 e foi a óbito dia 09/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1509º óbito – homem, 73 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e doença renal crônica, foi internado dia 12/06 e foi a óbito dia 22/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1510º óbito – mulher, 89 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica, foi internada dia 10/06 e foi a óbito dia 14/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1511º óbito – mulher, 79 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 10/06 e foi a óbito dia 17/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1512º óbito – homem, 48 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 08/05 e foi a óbito dia 09/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1513º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, doença renal crônica e doença cardiovascular, foi internado dia 02/06 e foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1514º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, data de admissão não informada, foi a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1515º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 09/06 e foi a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1516º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença respiratória infecciosa, foi internado dia 06/06 e foi a óbito dia 14/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1517º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, portador de doença respiratória crônica, foi internado dia 14/06 e foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1518º óbito – homem, 58 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 05/06 e foi a óbito dia 17/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1519º óbito – homem, 77 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidade, foi internado dia 12/06 e foi a óbito dia 16/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1520º óbito – mulher, 723 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 18/06 e foi a óbito na mesma data (18/06), em unidade da rede pública, em Salvador;

1521º óbito – mulher, 70 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 01/06 e foi a óbito dia 17/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1522º óbito – homem, 83 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 05/06 e foi a óbito dia 16/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1523º óbito – homem, 60 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e obesidade, foi internado dia 11/06 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1524º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 28/05 e foi a óbito dia 03/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1525º óbito – homem, 67 anos, residente em Caldeirão Grande, sem informação de comorbidade, data de admissão não informada, foi a óbito dia 23/06, em unidade da rede pública, em Caldeirão Grande;

1526º óbito – mulher, 91 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 08/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1527º óbito – mulher, 77 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 25/05 e foi a óbito dia 03/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1528º óbito – mulher, 50 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 06/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede pública, em unidade da rede pública;

1529º óbito – homem, 72 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 03/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1530º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença renal crônica, foi internada dia 18/05 e foi a óbito dia 01/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1531º óbito – homem, 60 anos, residente em Juazeiro, portador de diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 22/06, em unidade da rede pública, em Araripina, Pernambuco;

1532º óbito – homem, 69 anos, residente em Juazeiro, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 16/06 e foi a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1533º óbito – homem, 83 anos, residente em Sobradinho, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 22/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1534º óbito – homem, 81 anos, residente em Sobradinho, portador de hipertensão arterial, data de admissão não informada, foi a óbito dia 22/06, em unidade da rede privada, em Remanso;

1535º óbito – mulher, 61 anos, residente em Juazeiro, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada 15/05 e foi a óbito dia 17/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1536º óbito – homem, 82 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular e doença renal crônica. Internado dia 22/05, foi a óbito dia 25/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1537º óbito – homem, 80 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 20/05, foi a óbito dia 01/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1538º óbito – homem, 49 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Internado dia 20/05, foi a óbito dia 02/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1539º óbito – homem, 56 anos, residente em Salvador, sem informações acerca de comorbidades. Internado dia 26.05, foi a óbito dia 04/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1540º óbito – mulher, 23 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes mellitus. Internada dia 22/05, foi a óbito dia 25/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1541º óbito – homem, 48 anos, residente em Salvador, sem informações acerca de comorbidades. Sem informações sobre a data de internação, foi a óbito dia 25/05, em hospital da rede pública, em Salvador.

Na Bahia, 1.351 dos 2.188 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para infectados com o novo coronavírus estão ocupados (62%). Dos 901 leitos de UTI adulto e pediátrico dedicados apenas a pessoas com a covid-19, 684 possuem pacientes internados (76%).

"Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda", informa a Sesab.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 111.557 casos descartados e 102.247 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 18h desta quarta-feira (24).