Bahia confirma que não exigirá prescrição médica para vacinar crianças contra a covid

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou, na tarde desta sexta-feira (24), que não seguirá a orientação do Ministério da Saúde e vacinará crianças de 5 a 11 contra a covid-19 sem a necessidade de prescrição médica.

De acordo com a chefe da pasta, Tereza Paim, “a medida contraria a recomendação do Ministério da Saúde por ela ser descabida, tendo em vista que a segurança da vacina da Pfizer foi atestada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que o imunizante já foi aplicado em mais de 7 milhões de crianças no mundo.

“Não podemos exigir que, neste momento, com tantos agravos da saúde, em meio a uma pandemia, a surtos de H3N2, enchentes em algumas regiões do Brasil, incluindo a nossa Bahia, crianças não possam ter acesso ao imunobiológico”, acrescenta. O anúncio da Sesab foi feito por meio de nota.

A orientação do Ministério da Saúde foi divulgada pelo ministro Marcelo Queiroga nesta quinta-feira (23). Nesta sexta, o Conass divulgou uma carta, antecipando que as secretarias estaduais descartariam a cobrança de autorização médica prévia.