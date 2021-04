Bahia conhece ordem de jogos pela fase de grupos da Sul-Americana

O Bahia já sabe a ordem dos seus adversários na Copa Sul-Americana 2021, que estreará um formato diferente neste ano. O tricolor já está na fase de grupos, algo inédito, já que até 2020 a competição era inteiramente em mata-mata.

E o primeiro duelo do Esquadrão será contra um time uruguaio e, além disso, em Montevidéu. O Bahia enfrentará o vencedor do duelo entre Torque e Fénix, que ainda estão se enfrentando pela primeira fase, que é eliminatória.

No jogo de ida da fase, na quarta-feira (7), os times uruguaios empataram em 0x0 no Estádio Centenário, com mando do Torque. O duelo de volta será nesta quarta-feira (14), com mando do Fénix. Ambos os times são da capital do país.

A Conmebol ainda não destrinchou as datas e os horários dos jogos da fase de grupos, mas segundo o calendário da competição o duelo com um dos times uruguaios será na terça-feira (20), na quarta-feira (21) ou na quinta-feira (22).

O segundo e o terceiro jogos do Bahia na fase de grupos serão em Salvador. O Esquadrão receberá o Guabirá, da Bolívia, e o Independiente, da Argentina, com datas previstas para 27 de abril e 4 de maio, respectivamente.

Depois o Bahia viajará para enfrentar o Guabirá em Montero, na Bolívia, e na sequência o Independiente, em Buenos Aires. Os jogos ainda não foram marcados, mas devem ocorrer nas semanas dos dias 11 e 18 de maio.

O tricolor finaliza a sua participação na fase de grupos enfrentando o representante uruguaio em Salvador, na semana do dia 25 de maio.