Bahia contabiliza mais cinco mortes por covid-19

A Bahia registrou cinco novas mortes provocadas pela covid-19 e 19 novos casos da doença nas últimas 24h. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado, que divulga diariamente um boletim epidemiológico com os números da doença.

O documento aponta ainda 57 recuperados, mas é comum que às segundas-feiras os dados sejam inferiores ao número real, uma vez que ficam represados.

Oficialmente, a Bahia tem 1.684.805 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Destes, 1.653.446 já são considerados recuperados, 728 estão com o vírus ativo e 30.631 morreram. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim epidemiológico desta segunda contabiliza ainda 2.000.584 casos descartados e 359.364 que ainda estão em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta segunda.

Vacinação

No balanço mais atual, feita no fim da tarde desta segunda, a Bahia contabilizava 11.677.227 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.850.445 com a segunda dose ou dose única, 7.116.758 com a dose de reforço e 1.926.826 com o segundo reforço.

Já no cenário de 5 a 11 anos, 1.031.492 crianças receberam a primeira dose do imunizante e 650.050 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 34.168 tomaram a primeira dose.