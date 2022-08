Bahia defende invencibilidade de 14 anos contra a Ponte Preta; veja escalações

Embalado na Série B, o Bahia tem a chance de ficar ainda mais próximo do retorno à Série A do Brasileirão nesta quarta-feira (31), quando enfrenta a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 27ª rodada. Além da busca pelos três pontos, o tricolor tem um tabu para defender.

O Bahia não perde para a Ponte Preta há 14 anos. A última vez que caiu diante da Macaca foi em 2008, também pela Série B. Na ocasião, Rafael Ueta marcou o único gol na vitória paulista por 1x0, no mesmo palco de hoje.

De lá para cá as equipes se enfrentaram 11 vezes, e o Esquadrão venceu sete e empatou quatro. O último triunfo aconteceu em maio deste ano: 2x1, na Fonte Nova, pelo primeiro turno da Série B. Davó anotou os dois gols.

Se mantiver a invencibilidade, o Bahia não só somará pontos importantes na luta pelo acesso, como impedirá o adversário de alcançar uma marca histórica. A Ponte Preta tenta a milésima vitória no estádio Moisés Lucarelli, inaugurado em 1948.

O time baiano inicia a rodada na vice-liderança, com 47 pontos. Já a Ponte Preta está na parte intermediária da tabela. Ocupa a 12ª colocação, com 33 pontos, e tenta se manter distante da zona de rebaixamento.

Destaque na vitória de 2x1 contra o Vasco, domingo, pela sua ousadia e dribles, o atacante Vitor Jacaré prega que o Bahia se comporte fora de casa como fez na Fonte Nova.

“A postura que a gente vem impondo. Jogar, propor o jogo. A gente só joga para vencer. Se não vencer, a gente precisa pontuar fora de casa, porque o ponto também é importante para, no final da competição, a gente estar na parte de cima da tabela”, diz o atacante.

Do outro lado, a Ponte Preta vive o seu melhor momento como mandante na Série B. O alvinegro venceu os últimos quatro jogos que fez em casa, sendo o último o clássico contra o Guarani, por 1x0.

Já o Bahia tem bons números mesmo longe de Salvador. É o quarto melhor visitante da Série B, com quatro vitórias e três empates em 12 jogos, além de cinco derrotas.

“A gente vem fazendo um bom campeonato. Muitos falam que a gente não vem fazendo um bom campeonato, mas, para a gente, a gente está fazendo um bom campeonato. Desde a primeira rodada, estamos no G4. Às vezes, até assumimos a liderança. Tenho certeza de que nosso grupo está fechado e vamos conseguir o objetivo esperado, que é o acesso”, completa Jacaré.

Time terá mudanças

O time que entra em campo hoje terá pelo menos duas mudanças. Machucados, o zagueiro Luiz Otávio e o lateral esquerdo Matheus Bahia estão em tratamento e foram vetados pelo departamento médico. Gabriel Xavier ganha a posição na zaga, enquanto Luiz Henrique será o titular na lateral.

Enderson Moreira não revelou qual escalação vai iniciar o confronto em Campinas. Caso o treinador não tenha outras baixas no elenco, a equipe deve ser bem parecida com a que venceu o Vasco.

Na Ponte Preta, o técnico Hélio dos Anjos está na expectativa de contar com força máxima e depende do departamento médico. Os volantes Felipe Amaral (livre de suspensão) e Léo Naldi (recuperado de um trauma no joelho) têm presença garantida entre os titulares, enquanto o zagueiro Fábio Sanches, preservado do último jogo devido a um desconforto muscular, está relacionado e será avaliado durante a quarta-feira.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes; Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique; Patrick, Lucas Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Vitor Jacaré e Matheus Davó. Técnico: Enderson Moreira.

Ponte Preta: Caíque França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches (Guilherme) e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Fessin e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.