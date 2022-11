Bahia deixa de atualizar diariamente dados da covid-19; publicações serão semanais

A publicação dos boletins epidemiológicos da covid-19 no estado da Bahia não ocorrerá mais diariamente, passando a ser semanal. A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou que os dados serão atualizados toda segunda-feira. Esta mudança, no entanto, não compromete a ação da vigilância à saúde no monitoramento da doença.

A decisão foi tomada devido ao cenário de estabilidade de casos confirmados, casos ativos e óbitos da covid-19 no estado, assim como do avanço da vacinação contra a doença e a declaração, pelo Ministério da Saúde, do encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), no dia 22 de abril de 2022, decorrente da infecção humana causada pelo novo coronavírus.

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 107 casos de covid-19, 164 recuperados e 2 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico desta sexta-feira (4).

Dos 1.704.438 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.672.739 já são considerados recuperados, 904 encontram-se ativos e 30.795 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim contabiliza ainda 2.051.317 casos descartados e 358.935 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta sexta-feira.

Na Bahia, 68.769 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.723.476 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.878.096 com a segunda dose ou dose única, 7.463.278 com a dose de reforço e 2.496.072 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos,1.063.120 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 718.398 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 59.292 tomaram a primeira dose e 19.597 já tomaram a segunda dose.