Bahia deposita R$ 1 milhão para acordos na Justiça do Trabalho

O Bahia depositou R$ 1 milhão destinados a fazer pagamento de acordos trabalhistas, segundo informou o Juízo de Conciliação da 2ª Instância do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5). Com a quantia depositada, segundo o tribunal, o tricolor teve o deságio - termo que se refere a algo semelhante a um desconto - de 20% sobre o valor dos créditos “para pagamento imediato, a partir da disponibilidade de saldo e antiguidade do processo”. Uma audiência está marcada para o dia 31 na sede do TRT5, em Nazaré, com objetivo de homologar as conciliações. O pagamento faz parte do acórdão costurado em 2011, através do qual o Bahia paga uma quantia mensal e evita bloqueio de rendas e penhora de bens. O clube destina 7,5% de qualquer nova receita para pagamento das dívidas na Justiça.

Cidadão baiano para Roger?

No comando do Bahia desde abril, o gaúcho Roger Machado pode ganhar o título de cidadão baiano em breve. O projeto foi proposto pelo deputado estadual Osni Cardoso (PT) e vai ser apreciado pela Assembleia Legislativa da Bahia. O parlamentar justificou a cessão da honraria afirmando que o treinador “protagonizou uma das mais significativas reflexões sobre racismo institucional, pouquíssimo discutido no futebol e em diversas áreas”

Patrocínio para o Bahia feminino

O Bahia está em negociação e deve anunciar nos próximos dias um patrocínio exclusivo para o time feminino. A clínica CAM, que atua no atendimento especializado para mulheres, vai estampar a marca nas camisas da equipe. Além das meninas, todo o clube passará a realizar procedimentos médicos no novo parceiro. O time feminino do Bahia disputa o Campeonato Baiano e lidera o grupo 3, com seis pontos.

Paulo Carneiro sem áudios

O torcedor rubro-negro mais conectado digitalmente pode perceber que o presidente Paulo Carneiro tem aparecido menos nas redes sociais. Há explicação. Após uma conversa interna no Vitória, chegou-se ao consenso que no momento é melhor o dirigente evitar o envio de áudios no WhatsApp e o uso do Twitter pessoal para dar notícias do clube em primeira mão. Desde então, Carneiro tem segurado a língua e os dedos.

Athletico-PR e Nordestão são cases na Confut

A 1ª Conferência de Futebol do Nordeste (Confut) terá a Copa do Nordeste e o Athletico-PR como “cases” de sucesso entre os paineis, debates e palestras que acontecerão no Recife, nos dias 7 e 8 de novembro. Tido como referência em processos de gestão, o clube paranaense será representado pelo gestor de metodologia Eduardo Barros. O evento reunirá 35 especialistas tratando do desenvolvimento do futebol na região.

Salvador sedia fórum Eu Vivo Futebol

A 2ª edição do Fórum Eu Vivo Futebol terá entre os palestrantes o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, o gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, e o ex-árbitro Sandro Meira Ricci. O evento será realizado no dia 2 de novembro, no Novotel. Informações e inscrições: euvivofutebol.com.br.