Bahia divulga novos uniformes para a temporada 2021

O Bahia divulgou nesta sexta-feira (18) os uniformes vencedores do concurso realizado pelo clube para escolher as camisas de jogo que serão utilizadas durante a temporada 2021.

Dentre os modelos que estavam em disputas, a camisa branca que venceu a eleição popular foi a desenhada pelo torcedor Cristian Jungwirth, que recebeu 24,58% dos votos.

Já entre as tricolores, a vencedora foi a camisa enviada pelo torcedor James Leon Lopes. O clube já iniciou a comercialização da nova coleção nas lojas do clube. No momento, estão disponíveis as versões de torcedor, que custam R$ 99.

O Bahia informou ainda que as camisas branca e tricolor enviadas pelo torcedor Fábio Domingues, em homenagem à ancestralidade africana, e que ficaram em segundo lugar na votação, vão ser lançadas durante a próxima temporada como camisas comemorativas.

Confira as novas camisas do Bahia para a temporada 2021: