Bahia divulga vídeo que Guardiola e jogadores do City enviaram para o time; assista

O Bahia divulgou nesta quinta-feira um vídeo que foi gravado por alguns representantes do Manchester City para o elenco tricolor antes do jogo do acesso contra o CRB, realizado no último domingo (6).

A gravação começa com o técnico Pep Guardiola desejando boa sorte aos jogadores do Bahia, em inglês. Na sequência, os meio-campistas Rodri e Gundogan e o goleiro Ederson também emitem frases de incentivo, assim como o CEO do Grupo City, Ferran Soriano.

O time inglês é o carro-chefe entre as franquias do Grupo City, que fez proposta para transformar o Esquadrão em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e controlar 90% das ações, em troca de um investimento de R$ 1 bilhão no clube. Os sócios do Bahia votarão pela venda ou não em assembleia marcada para o dia 3 dezembro.

Assista ao vídeo: