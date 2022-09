Bahia é estado mais racista do país, diz sociólogo filho de Jorge Portugal

O sociólogo Caetano Portugal divulgou um vídeo nas redes sociais em que discute racismo e eleições na Bahia, afirmando que o debate deve ser feito levando em conta não autodeclarações de candidatos, mas o impacto das políticas executadas e propostas na vida das pessoas negras. "Se tivesse um campeonato brasileiro de racismo envolvendo todos os estados do Brasil, a Bahia seria campeã como o estado mais racista do Brasil. E isso em função de 16 anos do atual governo petista", disse ele, reforçando que é negro e tem lugar de fala para falar do tema. Caetano, que é filho do falecido professor Jorge Portugal, destacou também o trabalho de ACM Neto (União Brasil) à frente da prefeitura de Salvador e disse que o plano de governo dele é o melhor no tema.

"ACM Neto está sendo linchado por ter se autodeclarado pardo. Não quero entrar no mérito da questão, se ele é pardo, se não é, se essa é uma boa categoria para classificar pessoas no Brasil", diz. "Quero reorientar o debate sobre racismo e política para o que realmente interessa, que é a forma como as pessoas negras são tratadas", continuou.

O sociólogo citou alguns indicadores em que o estado se destaca negativamente. "A Bahia é o estado mais desigual do Brasil, com maior número de pessoas na extrema pobreza, maioria negra, maior número de desempregados, maioria negra, maior número de analfabetos, maioria negra, pior ensino médio de todo Brasil, a maioria dos estudantes prejudicados por uma escola pública falidade é negra", destaca.

Assista:

Ele fala depois da violência, afirmando que a Bahia é o estado com maior número de homicídios proporcionalmente no país, com grande parte das vítimas sendo negra. "100% ds pessoas assassinadas pela PM, cuja responsabilidade do governado do Estado, em Salvador, 100% são negras", acrescenta.

Caetano lembra a chacina do Cabula, em 2015. "PMs executaram jovens negros inocentes e foi comentado pelo atual governador Rui Costa como se aqueles policiais tivessem marcado um gol. Como se tivessem na frente do gol e não pudessem desperdiçar a oportunidade de matar jovens negros. Esse é o estado da Bahia", critica.

A passagem de 8 anos de ACM Neto na prefeitura de Salvador trouxe pontos positivos na questão racial, diz. "80% dos investimentos públicos da prefeitura foram destinados aos bairros periféricos", diz. "Ele ampliou cobertura de saúde pública de 18% para 60% da população. E quem usa o SUS e posto de saúde é o povo preto. Universalizou acesso a creche. Fez com que Salvador fosse uma das três capitais que mais subissem no Irdeb, indicador que avalia qualidade das escolas públicas. Introduziu política de cota nos concursos públicos municipais", elencou.

Para Caetano, deixar a discussão somente na questão da autodeclaração empobrece o tema. "Você deve avaliar a forma como pessoas negras são tratadas pelos diferentes governos e seguindo esse critério votar no candidato do PT é indefensável", acredita. "Tenho plena confiança que se Neto for eleito ele vai fazer uma gestão muito mais benéfica, especialmente para pessoas negras", afirma, citando o compromisso do candidato de adotar reserva de 50% das vagas nos concursos públicos para pessoas negras. Ele finaliza criticando o comportamento da militância na questão. "Ficar discutindo apenas autodeclaração é bom para fazer piada, para fazer meme, lacrar na internet", diz. "Vocês estão colocando o partido acima da luta contra o racismo".