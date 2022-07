Bahia é o clube com maior torcida fora do eixo Sul-Sudeste, aponta pesquisa

As torcidas de Bahia e Vitória estão entre as 20 maiores do Brasil. Foi o que apontou uma pesquisa feita pelo jornal O Globo em parceria com o instituto Ipec. O tricolor aparece em 11º lugar no ranking geral, com 1,7% das respostas espontâneas. O rubro-negro está na 18ª colocação, com 0,7%.

O Flamengo ocupa o topo da lista (21,8%) e o Corinthians ficou com o segundo lugar (15,5%).

Os 10 primeiros clubes do ranking pertencem ao eixo Sul-Sudeste. Fora dele, a liderança é do Bahia. O Esquadrão supera, por exemplo, Fortaleza, Sport, Ceará e o próprio rival Vitória. Está à frente também dos cariocas Botafogo e Fluminense.

A pesquisa entrevistou de forma presencial 2 mil pessoas, entre os dias 1º e 5 de julho, em 126 cidades brasileiras. O índice de confiança é de 95%. A margem de erro total é de dois pontos para mais ou para menos.

Confira os primeiros 20 colocados do ranking:





1) Flamengo: 21,8%

2) Corinthians: 15,5%

3) São Paulo: 8,2%

4) Palmeiras: 7,4%

5) Vasco: 4,2%

6) Grêmio: 3,2%

7) Cruzeiro: 3,1%

8) Inter: 2,2%

9) Santos: 2,2%

10) Atlético-MG: 2,1%

11) Bahia: 1,7%

12) Botafogo: 1,3%

13) Fortaleza: 1,3%

14) Sport: 1,2%

15) Fluminense: 1,1%

16) Paysandu: 0,9%

17) Ceará: 0,8%

18) Vitória: 0,7%

19) Seleção brasileira: 0,7%

20) Santa Cruz: 0,6%