Bahia é o terceiro estado em número de inscrições no Enem

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começaram na manhã de segunda-feira (6) e, já na noite de terça (7), havia mais de dois milhões de inscritos. A Bahia foi o terceiro estado com maior número de candidatos até o momento, com 171 mil, o que corresponde a 8,55% do total de registros.

Em primeiro lugar no ranking de inscrições está São Paulo, com 314 mil inscritos ou 15,72% do total registrado nas primeiras 36h. Em segundo, Minas Gerais, com 194 mil ou 9,72%. Rio de Janeiro, com 140 mil (7,05%) e Ceará, com 133 mil (6,67%) aparecem em seguida. Esses cinco estados juntos somam 47,71% das inscrições.

Já os estados com menos inscrições realizadas até o momento são Roraima (5 mil ou 0,27%), Acre (15 mil ou 0,75%), Amapá (16 mil ou 0,84%) e Tocantins (16 mil ou 0,84%). O levantamento foi feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) às 21h40 desta terça.

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 17 de maio, respeitando o horário oficial de Brasília, exclusivamente pela página do participante, na internet.

O Inep preparou um passo a passo do processo de inscrição, com descrição de todas as etapas, e prometeu lançar nos próximos dias um tutorial em Língua Brasileira de Sinais (Libras), para orientar participantes surdos e com deficiência auditiva.

Todos os interessados em fazer o Enem precisam se inscrever, mesmo quem solicitou a isenção da taxa de inscrição. No valor de R$ 85, a taxa deve ser paga até 23 de maio. As provas do Enem 2019 serão aplicadas em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro.

Confira o cronograma

17 de maio – Termina o prazo para a inscrição

20 de maio – Começa a solicitação para atendimento por nome social

23 de maio – Termina o período para pagamento da taxa de inscrição

Outubro - Divulgação do cartão de confirmação, com os locais de prova

03 de novembro - Aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Redação / Ciências Humanas e suas Tecnologias

10 de novembro - Aplicação das Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias / Matemática e suas Tecnologias

13 de novembro - Publicação dos gabaritos e dos cadernos de questões

Janeiro/ 2020 - Resultados individuais

Março/ 2020 - Divulgação da vista pedagógica da redação

Enem

O Enem é realizado anualmente pelo Inep, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Em 21 edições, o exame recebeu quase 100 milhões de inscrições.

As provas avaliam o desempenho do estudante e viabiliza o acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e instituições portuguesas. O exame também possibilita o financiamento e apoio estudantil, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além disso, os dados do Enem permitem autoavaliação do estudante o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. O exame é aplicado em dois domingos e tem quatro provas objetivas, com 180 questões, além de uma redação.