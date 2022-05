Bahia é ultrapassado pelo Grêmio e perde a liderança da Série B

O status de líder da Série B do Campeonato Brasileiro não é mais do Bahia. O tricolor baiano perdeu o posto para o Grêmio, que venceu o CRB, por 2x0, sábado (30), em Porto Alegre. Com a vitória, a equipe gaúcha soma os mesmos 10 pontos do Esquadrão, mas leva a melhor no saldo de gols (quatro contra três).

A equipe comandada por Guto Ferreira perdeu a liderança porque tropeçou nesta 5ª rodada, ao perder para o Ituano, sexta-feira (29), por 1x0, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP. Foi a primeira derrota no Bahia na competição. Antes, havia vencido Cruzeiro (2x0), Náutico (1x0), Sampaio Corrêa (1x0) e empatado com CSA (1x1).

Além de Grêmio e Bahia, o G4 da Série B é formado também por Cruzeiro e Chapecoense, 3º e 4º colocados respectivamente. A equipe mineira também tem 10 pontos, porém dois gols de saldo. O time catarinense tem oito pontos.

O Bahia volta a entrar em campo na terça-feira (3), às 19h, quando recebe o Londrina, na Fonte Nova. Já o Grêmio só joga no domingo (8), às 16h, diante do Cruzeiro, no Mineirão. O jogo da Chape acontece na quinta-feira (5), às 21h30, no estádio Augusto Bauer, contra o Brusque.