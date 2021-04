Bahia e Vitória vão jogar no mesmo dia pelas quartas do Nordestão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (12), a tabela dos jogos das quartas de final da Copa do Nordeste. Bahia e Vitória entrarão em campo no mesmo dia, no próximo sábado (17), mas em horários diferentes.

O Esquadrão vai decidir a classificação primeiro: receberá o CRB, em Pituaçu, às 16h. Mais tarde, às 18h30, será a vez do Leão enfrentar o Altos no Barradão. A fase é disputada em partida única, e os times baianos têm o mando de campo por terem feito campanha melhor que os rivais.

Pelos outros dois duelos, o Fortaleza encara o CSA no Castelão às 16h de sábado (17), enquanto o Ceará pegará, no mesmo estádio, o Sampaio Corrêa no domingo (18), às 16h.

DATAS E HORÁRIOS DEFINIDOS! AS QUARTAS DE FINAL DA LAMPIONS ESTÃO CHEGANDO! HAAAAAAAAAAAAAAAAAJA EMOÇÃO, MEUS AMIGOS! ⚽???????? pic.twitter.com/wUN8nB6X1x — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 12, 2021

Nas quartas, os duelos são eliminatórios e ninguém tem vantagem. Assim, caso uma partida termine empatada, a vaga será decidida nos pênaltis.

As semis, que também são disputadas em jogo único, estão marcadas para o dia 24. Já as finais, que terão duas partidas, acontecerão no dias 1º e 8 de maio.