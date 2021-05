Bahia empata com Coritiba e é eliminado da Copa do Brasil sub-20

O Bahia deu adeus à Copa do Brasil sub-20. Na tarde desta segunda-feira (10), o tricolor empatou em 2x2 com o Coritiba, em Pituaçu, e foi eliminado nas oitavas de final da competição. O time havia perdido na partida de ida, no Paraná, por 1x0.

O Esquadrãozinho tinha que vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou por pelo menos dois gols de diferença para avançar direto - o gol fora de casa não é critério de desempate no torneio. O time começou com tudo e abriu a vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Hiago e Ryan, aos 12 e 20 minutos.

Só que, ainda na mesma etapa, o Coxa reagiu: Luizão marcou duas vezes e deixou tudo igual. Na volta do intervalo, o Coritiba conseguiu segurar o empate e ficou com a vaga nas quartas de final da competição.

Contra o alviverde, o time do técnico Eduardo Guadagnucci atuou com César; Allan (Adriel), Gabriel, Lucimário (Luiz Paim) e Ryan; Miquéias, Domingos (André) e Hiago (Rander); Éverton, Gregory (Felipe Radaelli) e Vinícius Almeida (Alexiael).

Agora, o Bahia sub-20 volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, que começa no próximo mês.

Já o Coritiba se prepara para enfrentar o Atlético-MG, que eliminou o Galvez com vitória por 5x0, em casa, e empate por 2x2, fora. Os jogos da próxima fase estão marcados para 16 e 22 de maio. O primeiro jogo tem mando do Coxa, enquanto o segundo é do Galo.