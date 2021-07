Bahia empata com Juventude, mas avança no Brasileiro sub-23

O Bahia está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro sub-23. Na tarde desta quinta-feira (29), o time de transição do tricolor ficou no empate por 2x2 com o Juventude, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, e garantiu a vaga.

Os gols do Esquadrão foram anotados pelo zagueiro Gustavo Henrique e pelo volante Caio Mello. Mosquera e Gabriel Aires descontaram para o time gaúcho.

O duelo marcou a estreia do técnico português Bruno Lopes na beira do campo. Regularizado, ele pôde comandar oficialmente o tricolor. O Bahia entrou em campo com:

Dênis Júnior; Douglas Borel (Miquéias), Gustavo Henrique, Gabriel e Mayk; Caio Mello, Luiz Felipe e Ramon; Jeferson Douglas (Raí), Gustavo Brinquedo (Dodô) e Riquelme (Marcelo Ryan).

A equipe baiana soma agora 15 pontos no Brasileirão de aspirantes. O time fecha a primeira fase na próxima quinta-feira (5), contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul.