Bahia empata com o Liverpool e é eliminado da Copa Sul-Americana

Faltou eficiência. O Bahia dominou a partida e produziu as principais jogadas, mas não teve competência para estufar a rede. O tricolor precisava vencer, mas amargou um empate sem gols com o Liverpool, nessa quinta-feira (21), no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai.

O sonho de buscar a taça da Copa Sul-Amerciana acabou precocemente. O resultado determinou a eliminação do torneio continental na primeira fase do torneio. A equipe baiana havia perdido o jogo de ida por 1x0, na Fonte Nova. No ano passado, o Bahia empolgou a torcida ao chegar às quartas de final. Saiu diante do campeão Atlético-PR.

Os donos da casa não demoraram para dar o recado. Logo aos seis minutos, Gustavino chutou forte cobrando falta e exigiu bela defesa do goleiro Douglas. O Bahia respondeu com Douglas Augusto, que mandou uma bomba da entrada da área. Jorge Bava defendeu dando rebote, mas Shaylon não conseguiu aproveitar a sobra. Na sequência, o tricolor voltou a assustar após bela jogada individual de Artur, mas Jorge Bava ficou com a redonda outra vez.

Apesar de dominar o jogo, o Bahia tinha dificuldade para vencer a forte marcação do Liverpool e penetrar na área rival. Após mais de 20 minutos sem chutar a gol, o tricolor arriscou de fora da área com Gregore, que mandou uma bomba, só que pra fora. Depois, Moisés fez o mesmo pelo lado esquerdo do campo, mas Jorge Bava defendeu.

Nos primeiros segundos da etapa final, susto para o goleiro Douglas. Martínez invadiu a área e ficou de cara para a meta, mas chhutou pra fora. O Bahia não demorou para produzir. Moisés aproveitou uma sobra na entrada da área e chutou no centro do gol, facilitando o trabalho de Jorge Bava. Pouco tempo depois, Jackson bateu na bola com mais capricho. O zagueiro cobrou falta colocada e acertou a trave do Liverpool.

A falta foi a melhor investida tricolor do segundo tempo. Muito depois, aos 38 minutos, Ramires avançou pela esquerda e tentou jogada individual. Ao driblar o marcador, caiu dentro da área pedindo pênalti, mas a arbitragem não marcou.

SEQUÊNCIA

O elenco do Bahia não retorna para Salvador. A equipe treina hoje pela manhã em Montevidéu e viaja à tarde para Fortaleza, no Ceará. No domingo, o tricolor joga pela Copa do Nordeste, às 19h, contra o Fortaleza, no estádio Castelão. Já regularizado, Arthur Caike pode estrear com a camisa azul, vermelha e branca no torneio regional.