Bahia empresta Everson e lateral ao futebol português

O Bahia oficializou o empréstimo do zagueiro Everson ao Portimonense, de Portugal. O jogador de 21 anos vai atuar na equipe europeia até o final de junho do próximo ano. O defensor segue com valor estipulado de R$ 8,5 milhões por 80% dos direitos econômicos.

Everson foi pouco utilizado no elenco tricolor em 2019 e perdeu ainda mais espaço após as chegadas de Juninho, Marllon e Wanderson, contratados durante a pausa para a Copa América. Antes de ser emprestado, ele renovou o contrato com o Esquadrão até o final de 2021.

Outro que segue para o futebol português é o lateral-direito Matheus Silva. Ele foi emprestado ao Farense, clube da segunda divisão portuguesa. O jogador ficará na equipe até junho de 2020 e segue com preço estipulado em R$ 1 milhão por 50% dos direitos econômicos. O vínculo com o tricolor vai até dezembro de 2020.

Matheus Silva chegou ao Bahia no início deste ano, mas não conseguiu se firmar no elenco principal do tricolor. O jogador de 21 estava disputando o Brasileiro de Aspirantes com o time de transição, treinado por Dado Cavalcanti

Os valores das negociações foram informados pelo Bahia inicialmente em seu site oficial. No entanto, o clube apagou as cifras minutos depois.