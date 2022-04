Bahia empresta o zagueiro Gustavo Henrique para time da Série C

O Bahia acertou o empréstimo do zagueiro Gustavo Henrique, de 22 anos, para o Botafogo-SP, clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi realizado na tarde desta segunda-feira (11).

De acordo com apuração do CORREIO, Gustavo Henrique foi envolvido pelo Bahia na negociação que trouxe o volante Emerson Santos para o Esquadrão. Emerson pertence ao Botafogo e assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada. Já o zagueiro vai ficar no time paulista até abril de 2023. O contrato dele com o Esquadrão vai até o fim de 2024.

Gustavo Henrique já está em Ribeirão Preto e deve ser anunciado oficialmente pelo Botafogo-SP nos próximos dias. O zagueiro foi formado nas categorias de base do Atlético-MG e chegou ao Bahia no ano passado para fazer parte do time de transição.

Após o Campeonato Baiano, Gustavo foi promovido ao time principal. O Bahia chegou a comprar 50% dos direitos econômicos do zagueiro por cerca de R$ 600 mil e tinha o jogador como uma aposta para a atual temporada. No entanto, ele não conseguiu se firmar no elenco e fez apenas cinco partidas.

Sem Gustavo Henrique, o Bahia passa a contar com os zagueiros Ignácio, Luiz Otávio, Henrique, Didi e Gabriel Xavier.