Bahia encaminha a contratação do volante Diego Rosa

O elenco do Bahia ganhou mais uma cara nova. O tricolor encaminhou a contratação do volante Diego Rosa, de 20 anos. Ele estava no Vizela, de Portugal, e já está incorporado ao grupo que faz a pré-temporada no CT Evaristo de Macedo. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo CORREIO.

Baiano de Salvador, Diego Rosa iniciou na base do Vitória, mas foi cedido ao Grêmio em negociação que levou o zagueiro Wallace ao rubro-negro. Em 2020, quando tinha 17 anos, ele foi comprado pelo Grupo City por cerca de R$ 30 milhões.

Inicialmente Diego Rosa atuou no Lommel, da Bélgica, clube gerido pelo City. Em seguida foi repassado por empréstimo ao Vizela, clube que disputa a primeira divisão de Portugal. A imprensa portuguesa noticiou que o Grupo City pediu o retorno do jogador.

Diego Rosa já passou por exames médicos, mas só poderá assinar com o Esquadrão em janeiro, após a abertura da janela de transferências em Portugal. O tricolor também só registrará novos atletas a partir de 11 de janeiro, data de início da janela de contratações do Brasil.