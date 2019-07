Bahia encaminha acerto com atacante Lucca, do Corinthians

O Bahia está em negociação avançada com o atacante Lucca, que acaba de encerrar a passagem por empréstimo no Al-Rayyan, do Catar. Ele tem contrato com o Corinthians até junho de 2020. A negociação com o tricolor também é por empréstimo.

Segundo apurou o CORREIO, restariam detalhes do acerto entre o Bahia e Lucca para a negociação ser concluída. O jogador de 29 anos não será utilizado pelo time paulista, o que facilitou a negociação entre os clubes. Na segunda-feira (1º), quando se reapresentou, ele treinou separado do restante do elenco corintiano.

No Al-Rayyan, o atacante disputou 27 partidas e marcou 13 gols na última temporada. Ele também já jogou no Internacional, Ponte Preta, Chapecoense e Criciúma.