Bahia encara o Sergipe em luta por vaga nas quartas do Nordestão

O Bahia se prepara para mais uma decisão na temporada 2022. Neste sábado, o time encara o Sergipe, às 17h45, no estádio Batistão, em Aracaju, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Em jogo, está a classificação para as quartas de final do torneio.

A pressão por ter sido eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano depois de 19 anos, no meio da semana, vai ter que ser deixada de lado se o tricolor não quiser ser o protagonista de um novo vexame.

O Bahia inicia a última rodada na 5ª colocação do Grupo B, a um ponto da zona de classificação. Por isso, o Esquadrão não depende apenas de si mesmo e vai ter que torcer contra os adversários. No cenário “mais tranquilo”, a equipe precisa apenas vencer o Sergipe e torcer para que ou Náutico (4º colocado) ou Botafogo-PB (3º colocado) não consigam vencer.

Caso fique no empate em Aracaju, o time baiano terá que torcer por uma derrota do Náutico diante do Globo-RN, fora de casa, mas também por tropeços de Sousa e Altos. Apesar da combinação que o time precisa, o meia argentino Lucas Mugni defende a tese de que o elenco azul, vermelho e branco deve esquecer os adversários e focar apenas em vencer o Sergipe. “O Bahia precisa vencer. Esquecer o que precisa acontecer depois e focar no seu jogo”, iniciou o meia.

“É verdade que existe o risco de ficar fora da Copa do Nordeste. Mas também a equipe vem de uma sequência boa de triunfos e de bons jogos. Acho que o pensamento do grupo está mais por aí. Que estamos em um bom momento e que podemos melhorar mais”, completou o jogador, confiante .

Analisando pelo contexto colocado por Mugni, dá para dizer que o Bahia vive até uma situação confortável. Apesar de jogar fora de casa, o tricolor vai encarar o pior time do torneio.

O Sergipe é o único dos 16 clubes que não venceu na competição até o momento. Lanterna do Grupo A, a equipe perdeu seis dos sete jogos que disputou e somou apenas um ponto, no empate com o Sousa, ainda válido pela 4ª rodada.

Busca pelo penta

Para o Bahia, a vaga nas quartas de final significa manter vivo o sonho de se isolar como o maior campeão do torneio. Com o título conquistado sobre o Ceará, no ano passado, o tricolor conta com quatro taças do Nordestão e está empatado com o Vitória.

Como vem sendo desde o início da temporada, a principal esperança de gols do grupo em Aracaju está nos pés do colombiano Hugo Rodallega. O centroavante vive grande fase e lidera a artilharia do Nordestão, com sete gols marcados.

Rodallega é também o principal goleador do Bahia na temporada. Com os dois tentos anotados no triunfo de 3x0 sobre o Vitória da Conquista, na última quarta-feira, pelo estadual, ele chegou a marca de 11 gols em 12 partidas. Uma média de 0,91 bolas na rede por jogo.