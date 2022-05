Bahia encerra preparação para enfrentar o Tombense; veja escalação

O Bahia está pronto para mais um desafio na Série B do Brasileirão. Nesta quinta-feira (26), o tricolor realizou o último treino antes de enfrentar o Tombense, em duelo marcado para esta sexta-feira (27), às 19h, no estádio Soares Azevedo, em Muriaé.

Em terra mineira, o Esquadrão conheceu o estádio da partida e logo depois realizou uma atividade no CT do Nacional de Muriaé, que fica anexo ao estádio. No campo, a comissão técnica dividiu o grupo em dois times e comandou um trabalho tático.

Para o confronto com o Tombense, o Bahia tem um desfalque importante. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rezende está fora da partida. Por outro lado, o meia Daniel está de volta ao time após cumprir suspensão.

Quem também voltou a ser relacionado foi Lucas Mugni. O argentino não entra em campo desde março, quando sofreu lesão na coxa, e deve iniciar o duelo no banco de reservas. Uma possível escalação do Bahia tem:

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Emerson Santos, Patrick e Daniel; Rildo, Matheus Davó e Marco Antônio.

Com 16 pontos, o Bahia está na segunda colocação do Brasileirão. o Cruzeiro, com 19, é o líder. Já o Tombense aparece na outra parte da tabela. O time mineiro é o lanterna da competição, com apenas seis pontos em oito jogos.