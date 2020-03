Bahia enfrenta o América-RN em busca de classificação antecipada

O Bahia está com a faca e o queijo na mão para conseguir a classificação antecipada para as quartas de final da Copa do Nordeste. No reencontro entre os times após 10 anos, o América-RN, que não vence há três jogos e ocupa o penúltimo lugar do Grupo B, sequer terá torcida dentro da Arena das Dunas, em Natal, neste sábado (14), às 16h, porque cumpre uma punição imposta pelo STJD - fruto da confusão envolvendo seus torcedores e os do River, na terceira rodada da competição.

Mais do que isso, a tendência é que o adversário poupe titulares diante do Esquadrão porque tem jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o Juventude, quarta-feira, após empate de 1x1 fora.

O contexto é bem diferente do que vive o Bahia. O tricolor vem embalado em série invicta de cinco jogos com o elenco principal e está descansado, já que foi eliminado do torneio nacional.

Neste texto, elencamos cinco motivos que explicam o porquê do Bahia precisar encarar essa partida como uma decisão. O primeiro ponto já foi adiantado no primeiro parágrafo. Se ganhar, o Bahia avança às quartas de final do Nordestão com uma rodada de antecedência. É uma chance de ouro para apagar o vexame que o Esquadrão deu no ano passado, quando caiu de forma precoce na fase de grupos e viu acabar o sonho de reconquistar o troféu que não levanta desde 2017.

De quebra, também pode colocar um curativo na eliminação tão surpreendente quanto vexatória da Copa do Brasil deste ano, com derrota para o River na primeira fase.

Dito isso, chega-se ao segundo ponto: a chance de beliscar a liderança do Grupo A. Líder da chave, o Botafogo-PB abriu a rodada perdendo de 3x0 para o Santa Cruz. O Belo tem apenas um ponto a mais que Fortaleza (2º) e Bahia (3º), dupla que está empatada com 11 pontos e também tem igualdade em quase todos os critérios de desempate. O time cearense está na frente porque teve menos expulsões (2 a 1).

Rodriguinho deve ficar como opção para o segundo tempo (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

O terceiro ponto diz respeito à sequência do tricolor. O time principal vem de três vitórias consecutivas e pode chegar à quarta, algo que não acontece desde o período entre o fim de maio e começo de junho de 2019, quando o Bahia venceu São Paulo (1x0), Fluminense (3x2), São Paulo de novo (1x0) e Grêmio (1x0).

Vencer também amplia uma outra série do Bahia, a invicta. A última derrota do tricolor foi contra o Vitória (0x2), no dia 8 de fevereiro. Desde então, foram cinco jogos seguidos sem perder, com quatro triunfos e um empate. Isso sem contar a equipe de aspirantes, que disputa o Baiano. Com ela, o clube tem oito jogos de invencibilidade.

O quarto ponto tem a ver com um jogador específico: Wanderson. O zagueiro chegou no meio do ano passado e terminou a temporada como titular, substituindo Lucas Fonseca. Baiano de Vitória da Conquista, ele jogou da 34ª até a 38ª rodada do Brasileirão ao lado de Juninho.

Wanderson vai para o segundo jogo consecutivo como titular. Na imagem, zagueiro aguarda a chegada da bola enquanto marca o atacante Gilberto (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Wanderson foi titular contra o Confiança por causa da lesão de Lucas Fonseca. O capitão do tricolor segue fora de combate e, por isso, Wanderson vai para o seu segundo jogo consecutivo. Jogar bem dá uma chance para o zagueiro de 29 anos se firmar e criar uma pulga atrás da orelha de Roger Machado sobre a melhor companhia para Juninho.

“Quando a gente sabe que vai jogar, a gente muda um pouco. É estar bem preparado, da mesma forma que fazemos sempre. O grupo está bem coeso, forte para chegar lá e fazer uma grande partida”, disse Wanderson.

Por fim, o quinto ponto tem variáveis. Caso garanta a classificação - o que pode acontecer com empate se o ABC não vencer o Imperatriz - Roger pode dar minutos em campo para reservas como Zeca, Jádson, Nino e Elton na última rodada, contra o Náutico.

*Com supervisão do subeditor Miro Palma