Bahia enfrenta o Corinthians em jogo que marca retorno da torcida

Depois de um ano e sete meses, o Bahia vai voltar a jogar com presença de público nas arquibancadas nesta terça-feira (5). Mas ainda não será a vez dos tricolores apoiarem o Esquadrão no estádio: a torcida em questão será a do adversário.

O tricolor visita o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 24ª rodada da Série A. O duelo marca o retorno da torcida alvinegra a Itaquera - a volta do público foi autorizada pela CBF desde o fim de semana, mas em São Paulo a liberação só ocorreu a partir de ontem. É esperado um público de 15 mil pessoas.

Sendo assim, a missão do Bahia agora é frustrar os donos da casa e voltar para Salvador com os três pontos mais do que necessários. Em busca da primeira vitória no segundo turno, o time tem 23 pontos e inicia a rodada na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento - o tricolor tem um jogo a menos que alguns concorrentes porque o duelo com o Ceará, pela 23ª rodada, foi adiado para o dia 27.

O time baiano pode deixar o Z4 caso consiga pontuar fora de casa, desde que o Santos tropece diante do Fluminense, na Vila Belmiro. O Peixe tem 24 pontos. Se o Bahia empatar, depende de derrota santista; se ganhar, empate na Vila é suficiente.

Em meio ao cenário de preocupação, o meia Daniel garante que a equipe está focada e tem tudo para fazer um bom jogo. “A gente se prepara para enfrentar o Corinthians dentro de campo. São 11 contra 11. Com torcedor sempre tem fator externo que ajuda o time da casa, dá um gás a mais, mas tem que ter a motivação de acabar com a festa deles. A gente não vê a hora de jogar aqui com nosso torcedor. Infelizmente não foi liberado contra o Ceará, a gente queria muito ter jogado com o nosso torcedor”, analisou o camisa 8. A última vez que o clube jogou com torcida no estádio foi na rodada dupla contra Confiança e Doce Mel na Fonte Nova, no dia 7 de março de 2020.

Como já é costume, o técnico Diego Dabove fez mistério sobre o time que vai iniciar jogando. O treinador argentino ainda não repetiu a escalação desde que chegou ao Bahia e tem desfalques importantes para o jogo de hoje.

O zagueiro Conti e o atacante Rossi seguem vetados pelo departamento médico. Na defesa, Lucas Fonseca continua entre os titulares. Já no ataque, Dabove deve mudar. Isnaldo e Oscar Ruiz correm risco de perderem o posto, enquanto Gilberto será titular junto com Rodallega. Outra mudança será a entrada de Lucas Araújo no meio-campo.

“Temos que entrar concentrados na partida. Não pode mais tomar gol bobo, por falta de atenção. Acabou o momento de ficar passando por isso várias vezes. Volta da torcida lá vai ser uma motivação para a gente também, que não joga há muito tempo com torcedor. Espero que a gente saia feliz de lá”, completou Daniel.

Além da empolgação pelo retorno da torcida, o Corinthians vive fase de ascensão no Brasileirão. Não perde há nove jogos e é o sexto colocado, com 34 pontos. O técnico Sylvinho tem todo o elenco disponível para montar a equipe.

Confira as prováveis escalações:

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Giuliano, Renato Augusto, Luan e Willian; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel e Mugni; Rodallega, Gilberto e Isnaldo (Ruiz). Técnico: Diego Dabove.