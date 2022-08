Bahia enfrenta o Ituano na Fonte Nova; veja prováveis escalações

A derrota para o Sampaio Corrêa, fora de casa, ficou no passado. Nesta sexta-feira (12), o Bahia já tem mais um desafio na luta para voltar à primeira divisão e enfrenta o Ituano, às 21h30, na Fonte Nova, pela 24ª rodada da Série B. Contra os paulistas, o Esquadrão tem a missão de manter o bom momento que vive em casa no campeonato.

O tricolor venceu os dois jogos que fez como mandante no segundo turno e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 40 pontos. O time conta com o apoio da torcida, que deve comparecer em bom número na Fonte Nova, mas está com o sinal de alerta ligado para não ser surpreendido pelo adversário.

Tentando se aproximar do G4, o Ituano vive grande fase sob o comando interino do técnico Carlos Pimentel. A equipe faz a melhor campanha do segundo turno ao lado do Grêmio (três vitórias e um empate), não perde há seis jogos e na rodada passada goleou o Sport por 4x1. Com 30 pontos, o Galo de Itu está na nona colocação, a nove pontos do Vasco, que fecha o G4.

Do lado tricolor, Vitor Jacaré deve ganhar uma oportunidade entre os titulares do ataque. “A gente tem que jogar como estamos jogando em casa, ditando o ritmo. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e vamos sair com os três pontos”, disse.

No primeiro turno, o Ituano venceu o tricolor por 1x0, em Itu-SP. No retrospecto geral, entretanto, o Bahia leva vantagem. Ganhou as outras duas partidas do total de três disputadas entre as equipes. Curiosamente, esta é a primeira vez que o confronto será realizado em Salvador.

“Os caras estão fazendo uma boa sequência de jogos, mas nós temos que manter a postura. O apoio do torcedor vai contar muito”, completou Jacaré, confiante.

Em uma sequência de quatro jogos em 11 dias, o técnico Enderson Moreira teve apenas uma sessão de treinos antes da partida, ontem, e não deu pistas de qual escalação mandará para o campo. O Bahia tem retornos importantes e a tendência é que o time titular sofra alterações em relação ao jogo passado.

A principal novidade é o meia-atacante Ricardo Goulart. Principal reforço, ele foi poupado contra o Sampaio Corrêa e pode ter a primeira chance entre os titulares. Se optar pelo ex-Santos, Enderson deve sacar Daniel da equipe. Além de Goulart, o volante Patrick está recuperado de lesão e pode ser relacionado. Sem ritmo, fica como opção no banco.

Nos últimos dias, Enderson Moreira revelou preocupação com o desgaste que o elenco está sofrendo por causa da rotina de jogos e viagens. Não será surpresa se o treinador optar por mudanças técnicas. No meio-campo, Mugni pode retornar no lugar de Emerson Santos. E no ataque, Davó disputa com Rodallega o posto de referência.

Quem continua de fora é o zagueiro Luiz Otávio, que não se recuperou de uma lesão na panturrilha. Em contrapartida, o meia-atacante Marco Antônio treinou com o elenco normalmente e é outro que deve aparecer como alternativa entre os reservas.

Pelo Ituano, a novidade é o retorno do atacante Aylon, que estava suspenso na rodada passada. A esperança do Galo, no entanto, é o também atacante Rafael Elias. Autor de dois gols contra o Sport, ele é o artilheiro da equipe na Série B, com nove.

Quem for à Fonte Nova hoje, além de Bahia x Ituano, poderá acompanhar a decisão do time feminino na Série A2 do Brasileirão, na preliminar. As Mulheres de Aço enfrentam o Minas Brasília pelo jogo da volta das quartas de final, às 17h30. Como venceram por 1x0 na ida, elas precisam apenas de um empate para avançar à semifinal e confirmar o acesso para a elite.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes, André, Ignácio, Didi e Matheus Bahia; Rezende, Lucas Mugni e Daniel; Igor Torres, Rodallega e Vitor Jacaré.

Ituano: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Lucas Dias, Bernardo e Mário Sérgio; Rafael Pereira, Caíque e Lucas Siqueira; Kaio, Rafael Elias e Gabriel Barros.