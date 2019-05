Bahia está pronto para enfrentar o Athletico-PR pelo Brasileirão

O Bahia está pronto para o jogo contra o Athletico-PR, domingo (12), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco finalizou a preparação nesse sábado (11) com um treinamento realizado no gramado do palco da partida. Durante a atividade foram trabalhados troca de passes, cruzamentos, finalizações, cobranças de faltas, pênaltis, além de arremates de longa e média distância.

O técnico Roger Machado não terá força total para o jogo contra a equipe paranaense. Machucados, o lateral-esquerdo Moisés e o atacante Arthur Caíke foram vetados pelos médicos e permaneceram em Salvador. Paulinho e Rogério devem ser os substitutos. Por outro lado, o técnico contará com o retorno do atacante Élber, que está recuperado de contusão e ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele comece entre os reservas.

O Bahia deve entrar em campo contra o Athletico-PR com: Douglas, Nino, Ernando, Lucas Fonseca e Paulinho; Gregore, Douglas Augusto e Ramires; Artur, Gilberto e Rogério.