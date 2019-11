Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo, no Rio de Janeiro

O Bahia terá um desfalque para enfrentar o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (10), às 18h, dentro do Maracanã. É o meia Marco Antônio, que não treinou neste sábado (9) por conta de dores no pé direito.

Autor do gol de empate do Bahia contra a Chapecoense (1x1) no meio da semana, Marco Antônio era favorito para continuar como titular na escalação do técnico Roger Machado. Sem ele, o treinador tem as opções de Guerra, João Pedro, Rogério e Arthur Caíke.

O desfalque inesperado é um baque para o Bahia, que já enfrenta uma série de cinco jogos consecutivos sem vencer. A última vez que o tricolor ganhou um jogo foi contra o Grêmio, por 1x0, no dia 16 de outubro. Desde então, foram três derrotas e dois empates.

A escalação provável do Bahia é formada por: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro; Artur, Élber e Gilberto.

Com 43 pontos, o Bahia é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. O tricolor tem cinco pontos a menos que o Corinthians, primeiro time dentro da zona de classificação à pré-Libertadores.