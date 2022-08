Bahia está pronto para enfrentar o Londrina; veja provável escalação

O Bahia finalizou a sequência de treinos e está pronto para enfrentar o Londrina nesta terça-feira (16), às 20h30, no Estádio do Café. O jogo válido pela 25ª rodada da Série B pode colocar o tricolor com uma vantagem de 12 pontos para a equipe paranaense e firmar ainda mais o time dentro do G4 da competição.

O técnico Enderson Moreira encerrou a preparação com um treino na tarde desta segunda (15) com jogadas de bola parada, um coletivo e uma atividade tática em campo reduzido. Antes dos trabalhos no campo, o elenco assistiu um vídeo sobre a vitória contra o Ituano na última semana e recebeu orientações do treinador.

Para o jogo desta terça-feira, Enderson não contará com o zagueiro Didi, que está suspenso após ser expulso no último jogo. Os zagueiros que brigam pela vaga são Gabriel Xavier, que até aqui teve mais oportunidades no time com Enderson, e Zé Vitor. Os outro zagueiros, Luiz Otávio e Gabriel Noga, seguiram fazendo trabalhos físicos no campo.

No ataque, a torcida pode ver o retorno do atacante Matheus Davó ao time titular. Após o bom desempenho e os dois gols marcados, Enderson pode optar por sua entrada como centroavante, no lugar de Rodallega, ou pelas pontas. Para isso, são opções de saída Copete e Vitor Jacaré.

Ao contrário do jogo contra o Sampaio Correia, fora de casa, o meia Ricardo Goulart viajou com o elenco e também é opção para o técnico. Já o atacante Ytalo, anunciado oficialmente nesta segunda, já está no BID da CBF, mas ainda não irá atuar com a camisa tricolor.

Com as alterações, esse pode ser o time titular do Bahia para o duelo contra o Londrina:

Bahia: Danilo, Marcinho (André), Ignácio, Gabriel Xavier (Zé Vitor) e Matheus Bahia; Patrick (Rezende), Mugni e Daniel; Jacaré, Rodallega (Davó) e Copete. Técnico: Enderson Moreira.

Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos (Jeferson), Saimon, Vilar e Eltinho (Felipe Vieira); João Paulo, Mandaca e Gegê; Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho. Técnico: Adilson Batista.