Bahia está pronto para pegar o Operário; veja provável escalação

O Bahia está pronto para enfrentar o Operário. A partida será realizada neste sábado (24), às 18h15, na Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série B. Na tarde desta sexta-feira (23), o tricolor realizou o último treino antes do duelo e o técnico Enderson Moreira definiu a equipe.

O dia no CT Evaristo de Macedo começou com os jogadores assistindo um vídeo com detalhes sobre o adversário. Depois disso, o elenco foi para o campo. A comissão técnica realizou um treino recreativo entre os atletas e no final do trabalho aprimorou as jogadas de bola parada.

Contra o Operário, o Bahia terá pelo menos uma mudança. O meia Daniel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ricardo Goulart é o mais cotado para ficar com a vaga. Uma provável escalação do tricolor tem:

Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Raí (Igor Torres), Matheus Davó e Vitor Jacaré.

Com 51 pontos, o Bahia é o atual terceiro colocado da Série B. O Esquadrão retomará a vice-liderança em caso de vitória sobre o Operário.