Bahia está sem soro antiofídico para picada de Jararaca, diz Sesab

A Secretaria da Saúde da Bahia divulgou, na tarde desta sexta-feira (18), que o estado está desabastecido de soro antiofídico para picada de Jararaca (antibotrópico). O problema também atinge outros estados brasileiros, de acordo com a nota.

O soro antiofídico é uma substância usada para tratar pessoas que tiveram veneno injetado em seus corpos através das mordidas ou picadas de um animal. O produto é formado por anticorpos, que têm a função de neutralizar o veneno que se encontra no sangue e nos tecidos da pessoa que sofreu a picada, reduzindo seus efeitos e evitando mais danos.

Segundo a Sesab, o Ciatox-Bahia não realiza aplicação do soro e, a princípio, não há necessidade de deslocar o paciente para a capital Salvador. Ainda de acordo com o órgão, a Ciatox-BA obteve um quantitativo que será distribuído entre as Regionais até a chegada da remessa do Ministério da Saúde, que está prevista para os próximos dias.

Ao surgir um caso que necessite ser tratado com o soro, a Secretaria pede para que o profissional de saúde do município entrar em contato com as Regionais para identificar o local mais próximo para aplicação ou remanejamento do imunobiológico.