Bahia faz 90 anos em busca de dias melhores dentro de campo

Já é tradição entre os tricolores aproveitar o primeiro dia do novo ano para reproduzir um dos trechos do hino do clube e gritar bem alto: 'mais um, Bahia. Neste 1º de janeiro, o Esquadrão de Aço completa 90 anos de história.

Em um ano conturbado dentro de campo, é fácil dizer com certeza de que o desejo de 10 entre 10 tricolores é para que 2021 traga com ele boas energias e bons resultados para o time.

Na temporada que ainda não acabou, o Esquadrão tem pela frente 11 jogos para evitar um desastroso rebaixamento à Série B e se manter na elite do futebol brasileiro.

Fora das quatro linhas, Guilherme Bellintani inicia o segundo mandato - ele é o primeiro presidente reeleito na era democrática -, com a missão e promessa de reestruturar o departamento de futebol e fazer o tricolor atingir as expectativas criadas nos últimos três anos.

Ainda não é possível dizer com certeza qual divisão o Bahia disputará em 2021, nem se o tricolor estará classificado para a Sul-Americana, mas nos próximos meses os desafios serão tão grandes como em 2020.

A pandemia do coronavírus apertou o calendário. Antes mesmo do fim do Brasileirão, o tricolor já tem compromisso pelo Campeonato Baiano. O estadual será iniciado em fevereiro e vai ser disputado pelo time sub-23. Atual campeão, o Bahia busca o tetracampeonato, que não acontece desde a década de 1980, quando o clube venceu em sequência as edições de 1981, 1982, 1983 e 1984.

A Copa do Nordeste também estará coladinha na Série A. A meta é apagar o vexame que deu ao perder o Nordestão em casa para o Ceará no ano passado e enfim recuperar a hegemonia na região.