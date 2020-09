Bahia faz dois jogos seguidos em Pituaçu; veja tabela do 1° turno

O Bahia vive uma seca de triunfos. Desde a 3ª rodada do Brasileirão, em que ganhou do Red Bull Bragantino, em Pituaçu, por 2x1, o Esquadrão não conquista três pontos em um só jogo. De lá para cá, empatou três vezes (com São Paulo, Palmeiras e Internacional) e perdeu outras duas (para Ceará e Flamengo). Agora, terá duas boas oportunidades para acabar com a maré ruim: os dois próximos jogos do tricolor serão em casa.

Primeiro, o Bahia recebe o Grêmio, nesta quinta-feira (10), às 19h15. Novo técnico da equipe, Mano Menezes assistirá à partida, mas só comandará seu primeiro trabalho na Cidade Tricolor na sexta-feira (11).

Os gaúchos, aliás, vivem um momento não muito bom no Brasileirão, já que só ganharam uma vez, ainda na primeira rodada (sobre o Fluminense, por 1x0, em casa). De lá para cá, empataram cinco e perderam uma - assim como o Esquadrão, têm um duelo a menos. Entram na 9ª rodada com 8 pontos, na 14ª colocação. Já o Bahia, com 9 pontos (dois truinfos, três empates e duas derrotas), inicia na 12ª posição.

Depois, é a vez de Pituaçu receber o confronto entre o Esquadrão e o Atlético-GO. A partida acontecerá no domingo (13), às 18h, e marcará a estreia de Mano no comando do tricolor. Os goianos, que também só fizeram sete jogos, começam a 9ª rodada com 6 pontos, somados com uma vitória, três empates e três derrotas.

O Bahia é o 6º melhor mandante nesta Série A. Em 4 jogos em Salvador, ganhou 2, sobre Coritiba (1x0) e Red Bull Bragantino (2x1), ficou no 1x1 com Palmeiras e perdeu para o Flamengo, por 5x3. Assim, somou 7 pontos em casa de 12 possíveis, um aproveitamento de 58,3%.

Após receber Grêmio e Atlético-GO, o Esquadrão viajará para São Paulo, onde vai encarar o Corinthians, pela 11ª rodada, no dia 16, às 21h30, na Neo Química Arena.

Veja a tabela do Bahia no primeiro turno da Série A 2020: