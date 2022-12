Bahia faz proposta de R$ 16 milhões por centroavante, diz imprensa Argentina 

O Bahia tem um novo alvo para reforçar o elenco. De acordo com a imprensa da Argentina, o Esquadrão fez oferta de compra pelo atacante Alejo Veliz, do Rosário Central. A proposta é de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na atual cotação) por 85% dos direitos do atleta.

Alejo Veliz tem 19 anos e foi formado nas categorias de base do próprio Rosário Central. Na última temporada, ele marcou oito gols em 34 jogos. Foram seis tentos pelo Campeonato Argentino e dois na Copa da Liga Argentina.

O centroavante é considerado uma promessa do Rosário Central e tem atraído a atenção de vários clubes. Ele foi procurado pelo Krasnodar, da Rússia, e equipes da Itália. O Rosário Central estava passando por eleições e não abriu conversas.

De acordo com o site Olé, o novo presidente do clube, Gonzalo Belloso, tem em mãos uma oferta oficial do Bahia e nos próximos dias vai definir o futuro do jogador. Caso a negociação avance pelas cifras citadas, Veliz se tornará a maior compra da história do Bahia.

Atualmente, o jogador mais caro comprado pelo Esquadrão foi o zagueiro Juninho, que custou R$ 5,7 milhões. O defensor será superado pelo atacante Gabriel Teixeira. O Bahia tem acordo encaminhado para adquirir o atleta do Fluminense por R$10,5 milhões. Biel, como é conhecido, já está em Salvador.

O posto de centroavante do Bahia está vago desde que Ytalo e Rodallega deixaram o clube após a Série B. Artilheiro do Esquadrão no Brasileirão, com nove gols, Matheus Davó também não teve o contrato de empréstimo renovado.