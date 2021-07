Bahia faz último treino antes de confronto com o São Paulo

O Bahia está pronto para o duelo contra o São Paulo, marcado para este sábado (10), às 19h, no estádio do Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta sexta-feira (9), o elenco tricolor foi para o campo no CT Evaristo de Macedo e o técnico Dado Cavalcanti montou o time que vai iniciar a partida. O treinador comandou um trabalho tático, passando orientações aos atletas.

Para o confronto com o São Paulo, Dado não poderá utilizar o meia Daniel, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O mais cotado para ficar com a vaga é o volante Patrick. Além dele, disputam posição: Matheus Galdezani, Lucas Araújo, Edson e Pablo.

Na fase de transição, o zagueiro Germán Conti voltou a trabalhar no campo. O jogador ainda não reúne condições de atuar contra o São Paulo. Uma provável escalação no Morumbi tem: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otavio, Juninho e Matheus Bahia; Jonas, Patrick e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Com 17 pontos, o Bahia inicia a rodada na sexta colocação, a dois pontos do Atlético-MG, quarto colocado.