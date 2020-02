Bahia faz último treino antes de embarque para o Paraguai

O Bahia está quase pronto para o duelo contra o Nacional-PAR, nesta quarta-feira (26), pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Na manhã desta segunda-feira (24), o tricolor fez o último treino antes do embarque para o Paraguai, local da partida.

No campo da Cidade Tricolor, Roger Machado comandou um trabalho de posse de bola e troca rápida de passes. Na segunda parte da atividade, o treinador colocou em campo o time considerado titular. Roger parou o treino em alguns momentos para corrigir o posicionamento e passar orientações.

O treinador não divulgou a escalação, mas a tendência é a de que o Bahia inicie a partida com o mesmo time que vem jogando os últimos jogos. Com isso, o Esquadrão será formado por: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Flávio e Gregore; Élber, Rossi, Gilberto e Clayson.

Para o duelo diante do Nacional, Roger ainda não poderá contar com o meia Rodriguinho. Ele não está inscrito na competição internacional.

O elenco do Bahia embarca para o Paraguai no início da noite desta segunda-feira e tem chegada prevista para a madrugada de terça-feira (25). No mesmo dia, o time faz o último treino, no CT da Conmebol, e finaliza a preparação para a partida.

Como venceu a partida de ida por 3x0, na Fonte Nova, o Bahia pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim avança para a segunda fase da Sul-Americana. A partida contra o Nacional será às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Luís Alfonso Giagni, que pertence ao Sol de América.