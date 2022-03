Bahia fecha preparação para pegar o Jacuipense; veja provável escalação

Depois de uma semana inteira de treinos, o Bahia está pronto para mais um duelo decisivo na temporada. Na manhã desta sexta-feira (11), o tricolor fez o último treino antes do confronto com o Jacuipense, marcado para este sábado (12), às 16h, na Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira montou o provável time titular e fez um trabalho tático. O Bahia tem um desfalque para o duelo. Expulso na derrota para o Atlético de Alagoinhas, o zagueiro Gustavo Henrique está fora de combate. A tendência é a de que Luiz Otávio e Ignácio formem a defesa.

Por outro lado, o volante Patrick volta ao time depois de cumprir suspensão no último compromisso do tricolor, contra o Sport, pela Copa do Nordeste. Apesar de Guto não ter dado pistas da equipe que inicia o jogo, uma provável escalação tem:

Matheus Teixeira, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

O goleiro Danilo Fernandes segue fazendo apenas treinos leves e ainda não foi liberado para trabalhar no campo. Ele foi vítima do ataque ao ônibus do Bahia.

O duelo contra o Jacuipense será decisivo para o Esquadrão. O time é o porteiro da zona de rebaixamento do Campeonato Baiano, empatado em número de pontos com Unirb e Juazeirense, todos com seis pontos. O tricolor leva vantagem no saldo de gols.

Do outro lado, o Jacupa já está classificado para a semifinal do Baianão. O Leão do Sisal venceu todos os sete jogos que fez e é o único time com 100% de aproveitamento no estadual.