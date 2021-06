Bahia fecha preparação para pegar Red Bull; veja provável escalação

O Bahia está pronto para mais um desafio na Série A do Brasileirão. Na manhã desta sexta-feira (4), o tricolor realizou o último treino antes do confronto com o Red Bull Bragantino, neste sábado (5), às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela segunda rodada da competição.

Na Cidade Tricolor, Dado Cavalcanti comandou um trabalho tático e montou a equipe que vai começar a partida contra o Bragantino. O treinador será forçado a fazer mudanças, já que tem pelo menos quatro desfalques.

Suspensos por conta da confusão na final da Copa do Nordeste, Nino Paraíba, Juninho e Daniel estão fora de ação. Além deles, Thonny Anderson também não poderá atuar, já que pertence ao time paulista.

Apesar do treinador não ter dado pistas sobre os substitutos, é possível ter uma ideia do time que vai à campo em Bragança Paulista. Na lateral direita, o garoto Renan Guedes segue entre os titulares. Já na zaga, Luiz Otávio volta a ser o companheiro de Germán Conti.

A disputa maior está em relação a vaga de Daniel no meio-campo. Os volantes Matheus Galdezani, Jonas, Lucas Araújo e Edson brigam pela posição. Dado Cavalcanti pode ainda recorrer a peças da equipe de transição, como o também volante Pablo.

Em um outro cenário, o treinador pode ainda deslocar Rodriguinho para o meio-campo, escalando outro atacante pelo lado esquerdo. Assim, manteria o time com peças ofensivas no meio. Uma provável escalação do tricolor tem:

Mateus Claus, Renan Guedes, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Matheus Galdezani e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Em fase de transição para o campo, o goleiro Matheus Teixeira e o lateral direito João Pedro fizeram um trabalho específico com a preparação física. Logo após o treino a delegação tricolor embarcou para Bragança Paulista, local da partida.

Após a rodada de abertura do Brasileirão, Bahia e Red Bull Bragantino dividem a liderança da Série A com três pontos cada. O Bragantino leva vantagem no número de cartões amarelo.