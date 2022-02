Bahia finaliza preparação para pegar o Barcelona de Ilhéus

O Bahia está pronto para mais um desafio na temporada. Nesta terça-feira (8), o tricolor encerrou a preparação para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, em confronto marcado para essa quarta-feira (9), às 19h15, na Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores iniciaram o dia com um treino na academia. Logo depois eles foram para o campo e o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático no qual montou a equipe titular e fez os últimos ajustes.

Guto não revelou qual a escalação que vai começar o duelo, mas a tendência é a de que o time tenha mudanças já que o treinador tem promovido um esquema de rodízio nos primeiros jogos da temporada.

Vale lembrar que o duelo contra o Barcelona vai contar com a presença do torcedor. Por conta do decreto do governo do estado, apenas 1,5 mil torcedores poderão ir à Fonte Nova. O Bahia priorizou os sócios com acesso garantido. Os tricolores tinham até às 17h desta terça-feira para fazer o check-in para o jogo.

Na quinta colocação do Campeonato Baiano, com seis pontos, o Bahia precisa vencer para voltar à zona de classificação. O Barcelona de Ilhéus soma sete pontos e está na terceira colocação do torneio.