Bahia ganha folga na tabela até próximo jogo na Série B; veja programação 

O Bahia terá um bom tempo para ajustar a equipe para a reta final da Série B. Depois da derrota no clássico com o Sport por 1x0, na noite desta quinta-feira (12), na Ilha do Retiro, o tricolor terá um intervalo de 11 dias até o próximo compromisso no Brasileirão.

O Esquadrão entrará em campo apenas no sábado (24), quando recebe o Operário, na Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série B. O período sem jogos vai ser importante para a comissão técnica e departamento médico recuperarem os atletas. O técnico Enderson Moreira reclamou do desgaste ao poupar jogadores diante do Sport.

Para o jogo contra o Operário, Enderson já sabe que não contará com o meia Daniel. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o treinador pode ter os reforços do zagueiro Luiz Otávio e do atacante Caio Vidal. O primeiro está em recuperação de lesão, enquanto o segundo já iniciou os treinos com os companheiros.

Nesta terça-feira (13), a delegação tricolor volta de Recife e os atletas serão liberados. O elenco folga na quarta-feira (14), e volta aos treinos na quinta-feira (15). Confira a programação:

Programação semanal de 13 a 19 de Setembro

Terça-feira (13)

Retorno para Salvador

Quarta-feira (14)

Folga

Quinta-feira (15) - 09h:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Sexta-feira (16) - 09h:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Sábado (17)

Folga

Domingo (18)

Folga

Segunda-feira (19) - 09h

Treino no CT Evaristo de Macedo