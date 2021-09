Bahia ganha reforço na defesa para enfrentar o Internacional

Depois de ficar no empate por 1x1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (18), em Pituaçu, o Bahia mira agora o duelo contra o Internacional, no próximo domingo (26), às 16h, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

Com uma semana livre para ajustar a equipe, o técnico Diego Dabove vai contar com um reforço importante. O zagueiro Germán Conti volta a ficar à disposição do treinador após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Titular absoluto do tricolor, Conti vai retomar a posição que foi ocupada por Lucas Fonseca diante do Bragantino.

Outro que pode voltar ao time é o atacante Rossi. O camisa 7 se recupera de uma lesão na coxa e não atua desde o triunfo sobre o Fortaleza, por 4x2, pela 19ª rodada do Brasileirão. Rossi vai depender da evolução do quadro para ser liberado pelo DM.

Nesta segunda-feira (20), o elenco do Bahia se reapresenta na Cidade Tricolor e iniciará os preparativos para o confronto com o Internacional.