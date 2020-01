Bahia homenageia mortos na antiga Fonte Nova em novo CT

O artista plástico Bel Borba finalizou nesta quinta-feira (9) a obra que criou na Cidade Tricolor, o novo centro de treinamento do Bahia, em Camaçari. Nela, Borba registrou os nomes dos sete torcedores mortos na queda de parte da arquibancada da antiga Fonte Nova, em 25 de novembro de 2007, durante o jogo contra o Vila Nova, pela Série C.

A escultura foi feita com restos do estádio, que foi demolido em 2010 para a construção da Arena Fonte Nova no mesmo local. Márcia Santos Cruz, Jadson Celestino Araújo Silva, Milena Vasquez Palmeira, Djalma Lima Santos, Anísio Marques Neto, Midiã Andrade Santos e Joselito Lima Júnior perderam a vida na tragédia.

Segundo o Bahia divulgou, a obra é uma homenagem à torcida tricolor. Foi implantada em uma área aberta entre os prédios do futebol profissional e do administrativo. Batizado como Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, o CT será inaugurado sábado (11), com programação aberta para os sócios do clube.