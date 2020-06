Bahia inicia testagem de jogadores e funcionários para covid-19

Apesar de ainda não ter data definida para o retorno aos treinos, o Bahia iniciou nesta quarta-feira (10) a testagem dos jogadores e outros funcionários para a covid-19. O processo é uma precaução do tricolor, que ainda aguarda o aval das autoridades sanitárias para voltar aos trabalhos.

Nas redes sociais, jogadores como os atacantes Gilberto e Fessin, que fazia parte do extinto time de aspirantes, postaram imagens realizado o procedimento de testagem no Centro de Treinamentos.

O Bahia está com as atividades paralisadas desde o dia 18 de março. A última vez que o time entrou em campo foi há quase três meses, quando venceu o América-RN, por 2x0, no dia 14 de março, na Arena das Dunas, pela Copa do Nordeste.

Após a paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus, o Esquadrão deu férias ao elenco durante o mês de abril. No retorno, os jogadores passaram a treinar em casa sob a supervisão do clube, que passa rotinas diárias de atividades.

Em entrevista recente, o diretor de futebol tricolor, Diego Cerri, explicou que o Bahia tem tratado o retorno aos treinos na Cidade Tricolor com cautela e que o clube vai seguir as orientações das autoridades de saúde.

Vale lembrar que a Cidade Tricolor está localizada nos municípios de Camaçari e Dias D'Ávila. Por isso, a retomada dos treinos depende da liberação do governo do estado ou das prefeituras dos dois municípios. Apesar disso, a diretoria do Bahia também mantém conversas com a prefeitura de Salvador para elaborar protocolos de saúde que possibilitem o retorno.