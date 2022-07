Bahia inicia treinamento de 12,5 mil pessoas para atuar no Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística treina, a partir desta segunda-feira (18), 183 mil pessoas que vão atuar na coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. Na Bahia, 12.500 pessoas serão treinadas.

Só em Salvador, serão 2.600 recenseadores, divididos em 93 turmas. Todos serão treinados na Universidade Federal da Bahia (Ufba). As aulas serão nos Pavilhões de Aulas (PAF) I, III e IV, no bairro de Ondina, e no PAF VI, na Federação.



O treinamento para o Censo, que será aplicado a partir do dia 1º de agosto, ocorre até sexta-feira (22), e terá carga horária total de 40 horas. Serão 10 mil turmas no país, sendo 719 na Bahia. Quem for atuar em áreas indígenas ou quilombolas precisará ter um dia adicional de capacitação, na próxima segunda (25).

Nas aulas serão ensinados os conceitos e as metodologias da coleta do Censo Demográfico. Além disso, será ensinado de forma prática a operação do Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que será utilizado na coleta dos dados. Haverá ainda aulas sobre ética e integridade e condutas de abordagem.

Ao final da capacitação, todos farão uma prova que é parte do processo seletivo e eliminatória. Serão efetivamente contratados apenas aqueles que acertarem no mínimo 50% da prova final.

"Além os conhecimentos técnicos adquiridos no treinamento, será importante também compartilhar competências socioemocionais, que permitam aos recenseadores, mais que coletar dados, criar uma parceria com os informantes, por meio de uma relação de confiança”, afirma Rony Freitas, coordenador de Treinamento do Censo na Bahia.

Para ser recenseador é necessário ter concluído o Ensino Fundamental e possuir horário flexível. A remuneração é por produtividade.

(Foto: Divulgação/IBGE)

Perfil

Segundo levantamento, cerca de 6 a cada 10 pessoas treinadas em Salvador são mulheres. O índice é de 55,7%. Outro detalhe: a maior parte delas, 44,1%, tem menos de 30 anos, enquanto 3,2% são idosos - idade a partir de 60 anos.

Já na Bahia, o perfil geral é ainda mais jovem: 3 em cada 10 recenseadores têm até 24 anos (31,6%) e um pouco mais da metade (54,1%) tem menos de 30. O número de idosos a partir de 60 anos é baixíssimo: apenas 1,5% dos treinandos.

A partir de agosto, todo o pessoal treinado começará a fazer visitas nos domicílios de todos os municípios brasileiros, para obter um retrato detalhado da população em termos de dados.

Todos os recenseadores atuarão devidamente uniformizados e poderão ter sua identidade confirmada pelo 0800 721 8181 ou pelo respondendo.ibge.gov.br. A checagem é fundamental para garantir a segurança dos entrevistados.

Ao todo serão visitados cerca de 75 milhões de domicílios brasileiros, sendo 5 milhões na Bahia.